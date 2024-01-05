MOSSAD casusları Ahmet Hakan ve Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı! Şunların tipine bak hele...

MOSSAD için casusluk yaptıkları gerekçesiyle çoğu Filistin'li 34 şüpheli, emniyette 4 gün süren ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsrail adına casusluk yapanların fotoğrafları olay oldu. Ahmet Hakan ve Mehmet Akif Ersoy'un yazdıkları yeni bir tartışma başlattı.

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Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 4 gün ifadeleri alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Fotoğrafları görenler şaştı kaldı

Mossad adına casusluk yapmakla suçlananların kimlikleri ve görüntüleri gazetecileri bile şaşırttı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Her gördüğün sakallıyı" başlıklı yazısında "MİT operasyonuyla yakalandılar. Bunlar MOSSAD’a çalışıyorlar. İsrail Gizli Servisi adına ajanlık yapıyorlar yani." deyip şunları yazdı:

Şunların tipine bakın hele!

"Şunların tiplerine bakın hele: Biri başörtülü mazbut bir kadın görünümde. Diğeri bizim mahalle camisi imamı gibi görünüyor. Boşuna 'Her gördüğün sakallıyı deden sanmayacaksın yeğen' denmemiş."

Çarpıcı olan ne biliyor musunuz?

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy ise Mossad'ad çalışan casuslar için "Çarpıcı olan ne biliyor musunuz? Mossad’a çalıştığı için gözaltına alınanların genellikle Filistin asıllı ve müslüman olması. Çarpıcı ve çok öğretici." paylaşımı yaptı. Bu paylaşımıyla ilgili tartışmalar sonrası Ersoy şunları paylaştı:

İktidar sahibi olacaklarını bile umarlar...

1- Fauda izledim (biraz)

2- Bir süre o topraklarda da bulundum.

3- “Çarpıcı ve öğretici” ifadem hafif ironi içerir.

4- Gazze’deki ajanlık mevzularından kitabımda bahsetmiştim.

5- Ayrıca bu Filistin’e has bir durum değil. Bütün toplumlar her daim içeriden çökertilmeye çalışılır mesajıydı aynı zamanda.

6- Hatta düşman ülke adına ajanlık yapanlar, genelde mevcut yönetimi beğenmedikleri ve halklarına layık görmedikleri için bunu yaptıkları tezini savunur, bazen öyle sanarlar.

7- Düşmanla işbirliği yapıp kendilerinden olanı eledikten sonra iktidar sahibi olacaklarını bile umarlar. Mevzu uzar gider. Bu kadarı kafi.