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İstanbul'da yaşamak iyice lüks oldu! Aylık maliyeti 49 bin 159 TL

İstanbul'da yaşamak iyice lüks oldu! Aylık maliyeti 49 bin 159 TL

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde yüzde 78,13 artarak 2023 Aralık ayında 49 bin 159 TL’ye çıktı

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İstanbul Planlama Ajansı’nın Yaşam Maliyeti Araştırması'na göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,13 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde 27 bin 596 TL’den 49 bin 159 TL’ye çıktı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,51 arttı.

Bir önceki yılın aralık ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 78,13 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 49.159 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.666 lira arttı.

En yüksek yıllık artış ağız bakım ürünlerinde
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın aralık ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 190,69 artış oranı ile ağız ve diş bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü. Et-kıyma ürünleri yıllık bazda yüzde 113,64 oranında arttı.

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