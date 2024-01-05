En az yüzde 65 zam istiyorlar! Taksi ücretlerine zam talebi açılış fiyatı ne olacak?

Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zammın ardından Taksiciler Esnaf Odası UKOME toplantısında taksi ücretlerine zam talep etti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yüzde 65'lik zam taleplerini “Vatandaşımızı düşünüyoruz, kaliteyi artırmamız lazım. Onun için en az yüzde 65 zam talep ettik” dedi.

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UKOME toplantısı öncesi Taksiciler Esnaf Odası zam talep etti. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nın 8 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam talepleri ve tekliflerinin de görüşülmesinin öngörüldüğü toplantı öncesinde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, taksi ve taksi dolmuş esnafının zam beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Taksicilerin giderlerinin arttığını belirten Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na yüzde 65 oranında zam talebi iletildiğini ifade etti.

En az yüzde 65 oranında zam almamız lazım

Taksicilerin giderlerinin arttığını ifade eden Aksu, "Birincisi, yıllık enflasyon yüzde 65 civarında, yıllık değerleme oranı yüzde 65 oranında, asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı. En önemlisi, araçlarımızın demirbaş giderlerine, parça, işçilik, yakıt gibi sürekli giderimiz olan fiyatlara yüzde 100'ün üzerinde artışlar yapıldı. Biz de bu mesleği sürdürebilmek, İstanbul halkına ve turistlerimize konforlu, güvenli bir seyahat sunmamız için en az yüzde 65 oranında bir zam istedik. Tabii biz de vatandaşımızı düşünüyoruz, kaliteyi artırmamız lazım. Onun için en az yüzde 65 oranında zam almamız lazım" şeklinde konuştu.

İndi-bindi ücretinin en az 120 lira olması gerektiğini belirten Aksu, “Aksu, "İndi-bindi ücreti en az 120 lira olmalı. Şu anda 70 lira, 120 lira olursa bizim için çok iyi olur. Şu anki fiyatlarla gerçekten maliyeti karşılayamıyoruz; araç fiyatı, işçilik ve yedek parçaya yüzde 100'ün üzeri zamlar yapıldı. Bizler de tüketiciyiz, evimizde gıda tüketiyoruz, harcamalarımız var” dedi.