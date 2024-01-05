Muş'ta 75 köy yolu ulaşıma kapandı!

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Kentte dün etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün gece itibari ile yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 köy yolunun ulaşıma kapandığını ifade ederek, vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede açacaklarını söyledi. Acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini aktaran Yentür, sahada 7/24 esasına göre karla mücadele edeceklerini belirtti.