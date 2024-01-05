Kamyonetin çıktığı kaldırım çöktü, aracın bir bölümü içine girdi

Elazığ’da Beypiliç’e ait olduğu öğrenilen kamyonet kaldırıma çıktı. Kaldırımın çökmesi nedeni ile aracın bir bölümü göçüğün içine girdi.

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Olay, Ulukent Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ürün bırakmak için kaldırıma çıkan Beypiliç’e ait kamyonetin bir bölümü, kaldırımda oluşan çökme nedeni ile içine girdi. Çevredeki vatandaşların da desteği ile halat bağlanan araç, düştüğü çukurdan çıkarıldı. Vatandaşlar ağır tonajlı araçların kaldırımda bulunmasının böyle olumsuzluklara neden olduğunu belirtti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede önlem alındı.