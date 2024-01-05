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Yozgat'ta ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 1 aday ve kopya düzeneği hazırlayan 3 kişi yakalandı

Yozgat'ta ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 1 aday ve kopya düzeneği hazırlayan 3 kişi yakalandı

YOZGAT'ta Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı’na giren bir sürücü adayının üstünde kopya düzeneği bulundu. Sınavda kopya çekmek isteyen adayın üstünden kulaklık, düğme kamera, mikro casus ses kartı ve WİFİ cihazı çıktı.

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Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bir lisede yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı’nda usulsüzlük yapılacağı bilgisini alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevresinde çalışma başlattı. Yapılan araştırma neticesinde bir araç içerisinde bulunan 3 şahsın durumundan şüphelenen ekipler, araçta ve lise binasında eş zamanlı olarak arama yaptı.

Araçtaki A.K., M.S. ve R.Ş. isimli şüphelilerin casus kulaklık, mikrofon ve telefon vasıtasıyla sınava salonunda bulunan sürücü adayı M.S.S.’ye kopya verdikleri belirlendi.

Kopya çekerken suçüstü yakalanan sürücü adayı M.S.S.’nin üzerinden kulak içi mikro casus kulaklık, düğme kamera, mikro casus ses kartı ve Wi-Fi cihazı ele geçirildi.

4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken sürücü adayı, jandarmadaki işlemleri sırasında para karşılığında şüpheli şahıslarla anlaştığını ifade etti.

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