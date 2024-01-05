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Esra Ezmeci şok oldu: Hayırsever izleyici 8 kilo altın bağışladı! O soruya yanıt verdi: Eşimle günde 11 defa...

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Esra Ezmeci şok oldu: Hayırsever izleyici 8 kilo altın bağışladı! O soruya yanıt verdi: Eşimle günde 11 defa...

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında bir izleyici, ihtiyaç sahipleri için kullanılmak üzere 8 kilo altın bağışladı. Ezmeci'nin hayırsever izleyicinin sözleri sonrası yaşadığı şaşkınlık kameraya yansıdı. Ezmeci, takipçilerinden gelen cinsel içerikli sorulara verdiği yanıtlarla da gündemde kalmaya devam ediyor.

Esra Ezmeci şok oldu: Hayırsever izleyici 8 kilo altın bağışladı! O soruya yanıt verdi: Eşimle günde 11 defa...

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında görülmemiş bir yardım bağışı yapıldı. Hayırsever bir izleyici programdaki ihtiyaç sahipleri için kullanılması için 8 kilo altın bağışladı.

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Esra Ezmeci şok oldu: Hayırsever izleyici 8 kilo altın bağışladı! O soruya yanıt verdi: Eşimle günde 11 defa...

29 yıldır babasının görmediği için programa katılan Sezer Arslan'a yardım etmek için yayına bağlanan yardımsever hem ev hem de iş sözü verdi. Antalya Alanya'dan bağlanan iş insanı Almanya'da yatırımlarının olduğunu belirterek Esra Ezmeci'ye ilginç bir teklifte bulundu. 

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Esra Ezmeci şok oldu: Hayırsever izleyici 8 kilo altın bağışladı! O soruya yanıt verdi: Eşimle günde 11 defa...

Yıllardır birikim yaptığını belirten iş insanı 16 milyon lira değerindeki 8 kilo altını programa bağışlamak istedi. 

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Esra Ezmeci şok oldu: Hayırsever izleyici 8 kilo altın bağışladı! O soruya yanıt verdi: Eşimle günde 11 defa...

Ezmeci'ye "Gelin bu altınları ihtiyaç sahiplerine birlikte dağıtalım" teklifinde bulunan iş insanı ağızları açık bıraktı. Ezmeci'nin şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı.

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