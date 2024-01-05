Esra Ezmeci şok oldu: Hayırsever izleyici 8 kilo altın bağışladı! O soruya yanıt verdi: Eşimle günde 11 defa...

29 yıldır babasının görmediği için programa katılan Sezer Arslan'a yardım etmek için yayına bağlanan yardımsever hem ev hem de iş sözü verdi. Antalya Alanya'dan bağlanan iş insanı Almanya'da yatırımlarının olduğunu belirterek Esra Ezmeci'ye ilginç bir teklifte bulundu.