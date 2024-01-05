MOSSAD Başkanı Hakan Fidan'dan özür diledi

Yazar Özkan Tamirak, MİT'in MOSSAD'ın Türkiye'deki casus ağlarını çökerten operasyonlarını yazdı. Tamirak, "MOSSAD Başkanı bir önceki MİT Başkanı Hakan Fidan’ı Ekim 2021’de yapılan Muteni operasyonundan sonra arayarak özür dilemek zorunda kaldı." dedi.

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İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesi ile MİT ve emniyet ekipleri tarafından çökertilen casus ağındaki 34 şüphelinin sorgusu sürüyor.

MOSSAD'a nefes aldırmayan MİT'in başarılı operasyonları masterhaber yazarı Özkan Tamirak'ın gündemindeydi. Tamirak, MOSSAD Başkanı Hakan Fidan'a ne dedi?" başlıklı yazısında son dönemde Muteni, Neoplaz, Nekpet, ve Köstebek operasyonunda 160 MOSSAD ajanının yakalandığını aktardı.

Çökertilen DEAŞ hücresi

Tamirak, çökertilen DEAŞ hücresine dikkat çekti ve Hakan Fidan'dan özür dileyen MOSSAD Başkanı detayını böyle paylaştı:

"Hemen ardından DEAŞ’ın bir hücresinde harekete geçirdiler. Hedef Sinagog ve Yahudi kişilerdi. Şükür MİT ve polisin ortak çalışmasıyla çökertildiler. Bu saldırılarla katil Netanyahu’ya Türkiye’ye karşı bir cansuyu vermek istediler. Bu o kadar basit olamazdı.

MİT, her zaman bir adım önde olduğunu 2 yıldır MOSSAD’a karşı yaptığı operasyonlarla gösterdi. Siz ancak masum çocukları nasıl öldüreceğinizin istihbaratını alırsınız. Türkiye ise mazlumları korumak için tüm ajanlarını seferber eder.

Özür diledi

Karada, havada, sahada her alanda güçlü bir istihbarat teşkilatımız var. Göz açtırmayınca size Türk istihbaratı, MOSSAD Başkanı bir önceki MİT Başkanı Hakan Fidan’ı Ekim 2021’de yapılan Muteni operasyonundan sonra arayarak özür dilemek zorunda kaldı. Bu gidişle siz daha çok özür dileyeceksiniz. Kirli ellerinizi çekin Türkiye’nin üzerinden.