Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki dört ayrı operasyonda 45 düzensiz göçmen yakalandı, 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından farklı saatlerde iki ayrı lastik bot tespit edildi. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurulan iki ayrı lastik bottaki 45 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer iki göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan toplam 77 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.