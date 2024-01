Ekrem İmamoğlu meydan okudu: İstanbul'u yeniden kazanacağız! Ali Yerlikaya sözleri olay...

İSTANBUL'da CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı tanıtım toplantısı başladı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yerel seçimlerde yeniden aday olacak olan Ekrem İmamoğlu, "Tam yol ileri" sloganıyla seçim çalışmalarını başlattı. Özgür Özel, Gezi davası üzerinden Erdoğan'a yüklenirken, Ekrem İmamoğlu "31 Mart 2024'te sizlerin iradesiyle İstanbul'u yeniden kazanacağız" dedi. İmamoğlu'nun konuşması devam ediyor...

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı tanıtım toplantısı başladı. 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olacak olan Ekrem İmamoğlu, "Tam yol ileri" sloganıyla seçim çalışmalarını başlatacak. Aday tanıtım toplantısına eski genel başkanlar da davet edildi ancak eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmedi. CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin ise salonda etkinliği takip etti. Konuşması sırasında ceketini çıkaran İmamoğlu “Sayın genel başkanım biz 6 Mayıs’ta (İstanbul seçiminin iptal edildiği tarih)çıkarttığımız o ceketi hiç giymedik, Türkiye’de iktidar olana kadar da giymeyeceğiz” dedi.

Lansmanda açılış konuşmasını yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şöyle konuştu: “İstanbul 2019’dan beri katılımcı, adil bir yönetim tarafından yönetiliyor. Ekrem İmamoğlu yönetiminde önemli başarılar elde etti. Bu başarılar büyük engellemelere maruz kaldı. Hizmetleri engellemeye çalışanlara sesleniyorum. Burada cezalandırmaya çalıştığınız CHP değil, Ekrem İmamoğlu değil, İstanbullulardır ve İstanbullular bunu görüyor."

Onun davası kini Gezi davasıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şu ifadeleri kullandı:

- Sivil bir anayasamız yok ama hepimizin mutabık olduğu maddelerin yer aldığı anayasamız var. Öyle yapay bir gündemle karşı karşıyayız, birileri çıkıp bu madde benim için yok diyor. Sebebi kendi güttüğü kan davası.

- Birileri devletin temeli olan anayasayı yok saymaya kalkıyor. Bütün yetki bende diyen birisinin kişisel kini yüzünden olmaktadır. Onun davası kini Gezi davasıdır. Elbette 16 milyon İstanbullu olanı biteni bilmektedir. Burada 16 milyon İstanbullunun temsilcileri var.

Gezi tutuklularını selamladı

- Burada iki büyük ailenin temsilcileri var. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi ailesidir, diğeri İstanbul. Bu iki ailenin ortak bir çocuğu var: Tayfun Kahraman. Burada Tayfun Kahraman nezdinde, Can Atalay’ı, Osman Kavala’yı, Çiğdem Mater’i selamlamak isterim.

- Bugün Gezi Parkı yerinde duruyorsa Mücella Yapıcı sayesinde, Can Atalay sayesinde, Mine Özerden sayesinde. Bugün AKM, AKM olarak duruyorsa arkadaşlarımız sayesinde duruyor.

Hep birlikte başarmaya devam edeceğiz

Toplantıda İmamoğlu toplantıda konuşma yapıyor. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. 31 Mart 2024te sizlerin iradesiyle İstanbul'u yeniden kazanacağız.

- Onlar "seni topal ördek" yapacağız dedi. Onlar bunu dedikçe biz "atom karınca" olduk. Hazır mıyız İstanbul? Aziz Atatürk’ten aldığımız ilhamla az zamanda büyük ve önemli işler başardık. Engellemelere karşı bağışıklık kazandık. Hizmet ürettik, tecrübe kazandık.

- O engelleme refleksleri küçüldü, toz oldu görmüyoruz artık. Önümüze çıkan engelleri aşa aşa ustalaştık. Başarıya nasıl ulaşacağımızı çok daha iyi biliyoruz. Her yerde bunu söyleyin; "İstanbul başardı"...

- Hafızaları taze tutmak lazım. Sayın Genel Başkanım, Gezi'yi o kadar güzel anlattınız ki teşekkür ederim size. Bu büyük millet o gün sadece demokrasiye sahip çıkmadı. İstanbul'da çok büyük bir değişim istediğini bütün dünyaya ilan etti.

İmamoğlu, 2019 seçim sürecini hatırlatan bir video seyrettirdi. Ardından konuşmaya devam etti:

İşi boş davalar, özel görevli hakimler...

- İçi boş gerekçelerle dava açıp özel görevlendirilmiş hakimlere özellikle kararlar vermek için kumpas kurdular, çaba gösterdiler. Her gün yeni bir yalana sarıldılar. Her gün bize karşı algı operasyonu yapmaya devam ettiler.

- Her sabah yeni bir krizle, iftirayla uyandık. Biz tüm engellemelere inat işimize baktık. Ve kazanan İstanbul, İstanbullu Türkiye oldu. İlk başkanlık dönemimiz kolay olmadı. Görevi devraldığımızda neredeyse İstanbul durmuştu.

Metro projeleri stop etmişti

- Bizim devraldığımız belediyede metro projeleri tamamen stop etmişti. Bazıları bir buçuk yıldır duruyordu. Bazıları 2016, 2017’de ihale edilmesine rağmen hiç başlanmamış haldeydi. İştirak şirketleri vergi borcuna batırılmış ve ihale yasaklısıydı.

- Bugün o parlak isimleriyle tekrar Türkiye’nin markası haline gelen iştiraklerimiz ne yazık ki İBB’nin bile ihalesine giremiyordu.

- Kasasında sadece altı milyon lira bırakılmış bir belediyeydi. Altı milyon lira ne demek biliyor musunuz 2019’da? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir saatlik bile gideri değildi.

Kayyum Vali Ali Yerlikaya...

- O dönem 16 gün önce hesaba yatan 1 milyar 650 milyon lirayı kayyum olarak atanan vali (Ali Yerlikaya) ikinci seçime kadar tamamen dağıtmıştı. Kasasında sadece 6 milyon lira bırakılmış bir belediye devralmıştık. 6 milyon o dönem için ne demekti? 2019'da İBB'nin 1 saatlik gideri bile değildi, anlamını öyle anlayın.

Biz de İBB olarak gerçekten fakirleştik

- Tabii enflasyon, döviz kurları ve işsizlik aldı başını gitti. Milletçe fakirleştik. Biz de İBB olarak gerçekten fakirleştik. Yürüttüğümüz her projenin bedeli dört kat beş kat bu dönemlerde artıyor oldu. İhaleler iptal edildi.

- Artan krizden dolayı hükumetin çıkardığı bir genelgeyle yüzde 15’in altında olan müteahhitler tek tek işleri iptal ediyorlardı. Çalıştığımız her işin, yürüttüğümüz her projenin maliyeti katlandı. Ama israfı bitirdiğimiz için bütçemizin bereketi arttı.

- Onların ürettiği işlerin iki katını, onların harcadıkları bütçenin yarısına bitirmeyi başardık.Onlar taksi sorununu çözmemizi engellerken…Onlar 300 metrobüs satın almamız ve Beylikdüzü - Sefaköy Metrosu’nun başlatabilmemiz için 2 yıldır tek bir imza bile atmazken...

- Onlar Allah’ın her günü devasa medya güçleriyle tek bir ağızdan ‘İstanbul için ne yaptınız, neyi başardınız’ diye algı operasyonları yaparken... Biz İstanbul’da her gün yeni temeller attık, her gün projeler tamamladık. Çok şükür içim rahat...

Ceketini çıkarıp 5 yılını anlattı

İmamoğlu 5 yıl boyunca kente sundukları hizmetleri ulaşım, altyapı, sosyal yardımlar, çevre, afet olmak üzere 5 başlık altında sıraladı. Bu sırada salondan yükselen sloganlar eşliğinde ceketini çıkaran İmamoğlu “Sayın genel başkanım biz 6 Mayıs’ta (İstanbul seçiminin iptal edildiği tarih )çıkarttığımız o ceketi hiç giymedik, Türkiye’de iktidar olana kadar da giymeyeceğiz” diyerek İBB’nin hizmetlerini anlattı.

Bu sırada “Erdoğan korkma adayını açıkla” sloganları atılması üzerine de İmamoğlu “Ben adayı hiç merak etmiyorum siz niye merak ediyorsunuz” diye espri yaptı. İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

25 yılın ortalamasından çok daha fazlasını...

- Yeni bir hizmet, yeni bir fayda sunmadığımız, geçmişte almakta olduğu hizmetin kalitesini ve miktarını artırmadığımız tek bir yurttaşımız kalmadı. Hangi kriterle bakarsanız bakın, her alanda bizden önceki 25 yıllık dönemin ortalamasından çok daha fazla yatırım ve çok daha hızlı icraat yaptık.

İstanbul’un muhafızı olma bilinciyle...

- Çok daha az bütçeyle bu şehrin her ilçesine, her mahallesine çok daha fazla çözüm ürettik. Bütün bunlar, Türkiye tarihinde benzeri görülmemiş adil, halkçı ve demokrat uygulamalar oldu. Yaptığımız her işte, aldığımız her kararda İstanbul’un muhafızı olma bilinciyle hareket ettik.

- 2019’da biz seçilmemiş olsaydık neler olurdu bir düşünün... Bu şehrin halka çevrilmiş kaynakları israf düzeni temsilcilerinin ceplerine akmaya devam ederdi...

/ Bu şehrin gurur kaynağı olan halkçı belediyecilik yerine 'ben yaptım oldu belediyeciliği’ çevreyi talan etmeye devam ederdi. Biz seçilmemiş olsaydık, bu halkın çocukları, ücretsiz süt, burs, yurt ve kreş gibi kamusal desteklerden mahrum kalırdı.

- İstanbullu kendi hakkına sahip çıkmasaydı şimdiye bunlar çoktan beton kanal ile İstanbul’u baştan başa yarmış, temiz su kaynaklarımızı kirletmiş, İstanbul’un Trakya ile bağlarını koparmış, kentimizi kocaman yalnız bir ada haline getirmişlerdi.

- Sadece bununla da kalmaz, kamu kaynaklarını, atalarının emanetini saçıp savuran bir mirasyedi gibi har vurup harman savururlardı.

İstanbul modeline vurgu yaptı

İstanbul’da kamucu, halkçı, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla bir “İstanbul Modeli” geliştirdiklerini vurgulayan İmamoğlu “İstanbul Modeli sadece hizmet değil adil hizmet belediyeciliğidir. İstanbul Modeli sadaka dağıtan değil, her vatandaşa haysiyetli yaşam sürme imkanları üreten belediyeciliktir. İstanbul Modeli günübirlik değil, kalıcı çözüm üreten belediyeciliktir” dedi. İmamoğlu 5 yılı “İstanbul’da israfı bitirdik, hizmeti getirdik” diyerek özetledi. İmamoğlu şunları söyledi:

İstanbul'un 5 yılının özeti

- 31 Mart 2024’te oylarınızla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik engellemelerin yol açtığı israfı da bitireceksiniz. İnanıyorum ki, büyük bir çoğunlukla bize yeniden ve çok güçlü bir onay vereceksiniz.

- İBB meclisinde iş yapmamızı kolaylaştıracak bir çoğunluğu bize verdiğinizde, Daha fazla ilçeyi bizim yönetmemizi sağladığınızda, İBB ile ilçenizin belediyesi ortaklaşa ve çok daha hızlı çözüm üretecek, proje tamamlayacak. İstanbul’da hizmet ziyafeti başlayacak.

- Sizlerin kararlı iradesi görüldükten sonra iktidar, vatandaşla daha fazla inatlaşamayacak. Biz de hiçbir komplekse kapılmadan, hiçbir siyasi hesabı düşünmeden, zaten ilk günden beri talep ettiğimiz şeyi yapacağız: Hükümetimizle birlikte, daha yakın ve daha çok çalışacağız. Bu işin başka bir yolu yok. Hiçbir iktidar, ülkenin en büyük şehrinin açık ve net iradesini yok sayamaz. Biz siyasetçiler bu milletin hizmetkârlarıyız.

İktidar kavga içinde...

- İktidar bugün yetişmiş insan kaynağımız ve milletin ortak değerleriyle kavga içinde. Milletin yetişmiş evlatlarını elitlikle suçlayıp milli olmamakla ötekileştirirken ülkemiz yetersiz insan kaynağı ile yönetilmeye mahkûm ediliyor. Türkiye bunu hak etmiyor.

- Çağımızda bir şehri aklınıza estiği gibi tek başınıza aldığınız kararlarla yönetemezsiniz. Hele İstanbul’u hiç yönetemezsiniz. Önce şehrinizi nereye taşıyacağınıza karar vermelisiniz.

Yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak

- Biz şehrimizi stratejik bir plan dahilinde yönetiyoruz. Dünya krizde, bölgemiz krizde, ülkemiz siyasal, ekonomik ve toplumsal olarak krizde. Bizim iddiamız yalnızca İstanbul için değil dünyaya, bölgeye ve ülkeye örnek ve öncü bir İstanbul vizyonu hayata geçirmektir. Çünkü İstanbul hem bu ülkenin hem de dünyanın gözdesi. Biz çocuklarımıza bırakacağımız bir şehri planlıyoruz.

- 31 Mart 2024, İstanbul’da 5 yıl önce başlattığımız büyük yolculuğun hızlanacağı yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak. İstanbul, gelecek güzel günlere doğru daha sağlam, daha kararlı, daha hızlı adımlarla yürüyecek.

İstanbul’a hizmette tam yol ileri

İmamoğlu “İstanbul’da kendimizle de yarışacağımız büyük ilerleme hamlesi başlatacağız” diyerek “İstanbul’a hizmette tam yol ileri” şeklinde tarif ettikleri ana hedeflerini sıraladı.

İmamoğlu “Daha adil İstanbul için, daha yeşil İstanbul için, daha özgür İstanbul için, daha ulaşılabilir İstanbul için, krizlere ve afetlere daha dayanıklı İstanbul için, girişimciliğin ve yaratıcılığın merkezi İstanbul için, tarihi mirasa sahip çıkan İstanbul için, gençlere eşit fırsatlar sunan İstanbul için tam yol ileri” dedi. İmamoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

İstanbul'a ihanet edenler o makamlara bir daha oturamayacak

- Biz İstanbul’da geride bıraktığımız bu 5 yılda işleri rayına oturttuk. İstanbul, bu sağlam raylar üstünde ilerliyor, daha da ilerleyecek. İstanbul’a ihanet ettirmeyeceğiz.

- İstanbul’a ihanet ettik diyenler bir daha o makamlara oturmayacak . İstanbul’u yönetmek için çok hazırlıklı ve çok kararlıyız. Bizim bir farkımız var. Biz adaletli, halkçı, Atatürk milliyetçisiyiz. Biz bu ülkeye yurttaşlık bağlarıyla bağlı her vatandaşımızı aynı derecede eşit, onurlu ve saygın kabul eden insanlarız.

Biz söz verip yapanlardanız

- Biz söz verip yapanlardanız. Biz 7-8 yıldır ha bu yıl şahlanıyoruz, ha öteki yıl şahlanıyoruz, olmadı daha ertesi yıl şahlanıyoruz diyenlerden değiliz. Son şahlanış da 2024’e kaldı malumunuz. Ama onlardan bir isteğim var…

- İsraf düzeni olarak bize engel olmak, itibar suikasti yapmak ve İstanbul’un kaynaklarına göz koymak yerine gelin önce şu ekonomiyi düzeltin. Enflasyonu düşürün. On milyonlarca vatandaşımızı inim inim inleten şu derin yoksulluğa son verin. Gelin hukukun üstünlüğünü yeniden hakim kılın.Bu ülkeye adaleti geri getirin.

- Suçsuz yere içeri attığınız muhalifleri serbest bırakın. Sırf maddi nedenlerle ailesini, okulunu, ülkesini ve geleceğini terk eden gençlere gelecek borcunuz var. Siz önce onu ödeyin.

- Hiçbir şey yapamıyorsanız, gelin Türkiye’nin güvenlik ve sığınmacı sorununu bitirin. Her gün operasyon oluyor bütün çetelerin isimlerini öğrendik. Türkiye’de güvenlik sorunlarına neden olmuş eski yöneticilerinize de dava açacak mısınız?

Siz işinize bakın halka hizmeti ehline bırakın

- Bizim hayalimiz; ana gibi merhametli, şefkatli, adaletli, ana yüreği gibi temiz, anamızın gönlü gibi zengin bir İstanbul’dur. O anaki bize, önce atamız Fatih Sultan Mehmet’in, sonra da büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetidir.

- İstanbul hepimizin evidir ve evi olmaya devam edecek. Ey aziz İstanbul sana söz; biz yeni dönemde de durmadan, dinlenmeden atom karıncayı geçecek şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Seni refahın ve adil paylaşımın huzur ve mutluluk dolu şehri yapacağız.Sevgili peygamberimiz ‘işi ehline bırakınız’ demiş.

- Siz kendi işinize bakın ve halka hizmet işini ehline bırakın. İstanbul emin ellerde yönetiliyor, yönetilmeye devam edecek. İçiniz rahat olsun, İstanbul’un muhafızı olacağız. Bu aziz şehre ihanet edilmesine bir daha izin vermeyeceğiz. Çünkü İstanbul’a ihanet eden Türkiye’ye ihanet eder.

Bütün siyasi partilere çağrı yaptı

- Sözlerime son verirken, başta benim partim CHP olmak üzere her siyasi partiye üye olan, her siyasi görüşten İstanbulluları bir kez daha liyakati ve İstanbul’u ileriye taşıyacak ekibi seçmeye davet ediyorum.

Her şey çok güzel olacak

- İstanbul senin kalendir. İstanbul’u birilerinin hırslarına kurban edilmeyecek kadar değerlidir. Hep birlikte başaracağız. Tam yol ileri, her şey çok güzel olacak.