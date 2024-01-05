Tunceli’de kar yağışı etkili olmaya başladı. Tunceli’de meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı kent genelinde etkili olmaya başladı.

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Pülümür, Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkisini arttırırken kent merkezi de beyaza büründü. Yağış nedeniyle Tunceli genelinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler çalışma başlattı.



Öte yandan kar yağışı nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Elazığ karayollarında ekipler tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı.