BIST 7.540
DOLAR 29,84
EURO 32,65
ALTIN 1.959,88
HABER /  POLİTİKA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu akşam İstanbul'a gelecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu akşam İstanbul'a gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında, bu akşam İstanbul'a geleceği bildirildi.

Abone ol

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Blinken bu akşam İstanbul'a gelecek. Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.

Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! 150 milyonluk liralık vurgun yapıp ortadan kaybolmuşlardı
Foto Galeri Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! 150 milyonluk liralık vurgun yapıp ortadan kaybolmuşlardı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yalova'da 2 bisikleti çalan hırsız ertesi günü aynı yere gelince...
Yalova'da 2 bisikleti çalan hırsız ertesi günü aynı yere gelince...
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Susuz ve engebeli araziler zeytin bahçelerine dönüşüyor
Susuz ve engebeli araziler zeytin bahçelerine dönüşüyor
Koyunların kalp kapakçığının insan hücreleriyle uyumlu olduğu belirlendi
Koyunların kalp kapakçığının insan hücreleriyle uyumlu olduğu belirlendi
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu!
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu!
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli’de kar yağışı etkili olmaya başladı
Tunceli’de kar yağışı etkili olmaya başladı
Ekrem İmamoğlu meydan okudu: İstanbul'u yeniden kazanacağız! Ali Yerlikaya sözleri olay...
Ekrem İmamoğlu meydan okudu: İstanbul'u yeniden kazanacağız! Ali Yerlikaya sözleri olay...
Öğretmen atama takvimi müjdesi! MEB duyurdu hangi branşlara yapılacak?
Öğretmen atama takvimi müjdesi! MEB duyurdu hangi branşlara yapılacak?
Araç kontrolünde uyuşturucu bulundu
Araç kontrolünde uyuşturucu bulundu
Samsun'da 320 bin boş makaron ele geçirildi
Samsun'da 320 bin boş makaron ele geçirildi
Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu
Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu