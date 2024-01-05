Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! 150 milyon liralık vurgun yapıp ortadan kaybolmuşlardı
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Aylar sonra ilk kez adliyeye götürüldükleri anlarda görüntülenen fenomen çiftin ilk ifadelerinde, "Biz onlardan borç aldık. Onlar tefecilik yaptı" dedikleri öğrenildi.
Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, çevresini 150 milyon lira dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.
Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç Talu İle eşi Beril Talu yakalandı.
Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu Gürcistan'dan gelişlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.
Suçlamaları reddettiler: Biz onlardan borç aldık, onlar tefecilik yaptı
Polis sorgusu tamamlanan Kıvanç ve Beril Talu çifti adliyeye götürüldü. Talu çiftinin haklarındaki iddiaları reddettikleri öğrenildi. Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun, “Biz onlardan borç aldık. Onlar tefecilik yaptı. Asıl suçlu onlar” dedikleri öğrenildi.