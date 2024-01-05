Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! 150 milyon liralık vurgun yapıp ortadan kaybolmuşlardı

Suçlamaları reddettiler: Biz onlardan borç aldık, onlar tefecilik yaptı

Polis sorgusu tamamlanan Kıvanç ve Beril Talu çifti adliyeye götürüldü. Talu çiftinin haklarındaki iddiaları reddettikleri öğrenildi. Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun, “Biz onlardan borç aldık. Onlar tefecilik yaptı. Asıl suçlu onlar” dedikleri öğrenildi.