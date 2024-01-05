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Fatih Altaylı 'eline sağlık' soruşturması için savcılıkta! İşte hakkındaki suçlamalar...

Fatih Altaylı 'eline sağlık' soruşturması için savcılıkta! İşte hakkındaki suçlamalar...

Galata Köprüsü'ndeki "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitingi sonrası evine dönen İsmail Aydemir’e yumruklu saldırı sonrası 'Eline Sağlık' paylaşımı yapan Fatih Altaylı hakkında iki ayrı soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi ve savcıya ifade veriyor...

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İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi E.A., İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunmuş ve ardından da tutuklanmıştı. Saldırının ardından "Eline Sağlık" paylaşımı yapan Fatih Altaylı için savcılık "Suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Fatih Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan re'sen ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

Şüpheli sıfatıyla adliyede ifade veriyor

Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Fatih Altaylı sabah saatlerinde savcılığa geldi. Altaylı, savcılığa ifade veriyor.
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