Yaralı atmacaya jandarma ekipleri sahip çıktı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Çoğulhan Asayiş Jandarma ekipleri yerde buldukları yaralı atmacaya sahip çıktı.

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Afşin’de jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan Atmaca, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 15. Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Çoğulhan Asayiş Jandarma Komando Birliği ekipleri, bahçede yerde bir kuş fark etti. Yakından incelediklerinde kanadından yaralı olduğu anlaşılan Atmaca’yı alan jandarma ekipleri, gerekli tedavisi için doğa koruma ekiplerine teslim etti.