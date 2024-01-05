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Köpekleriyle şadırvanı mesken tuttu, cami cemaati abdest alamaz oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Köpekleriyle şadırvanı mesken tuttu, cami cemaati abdest alamaz oldu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde kimliği belirsiz bir vatandaş, caminin şadırvanını mesken tuttu. Köpekleriyle birlikte şadırvanda kalan şahıs, abdest almak isteyen cemaate korku salıyor.

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Şehir merkezinde bulunan Yeni Cami’nin şadırvanını birkaç haftadır, yanında getirdiği iki köpeği ile mesken tuttuğu öğrenilen vatandaş cemaati endişelendiriyor. Kimliği belirsiz bir vatandaş caminin şadırvan kısmında yatıp kalkıyor. Geçtiğimiz birkaç haftadır bölgeye gelip gittiği öğrenilen şahsın, şikayet edilmesi üzerine emniyet ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldığı ancak tekrar şadırvana geldiği belirtildi. Şadırvana gelen cami cemaati ise endişeli şekilde abdestini alıyor.

“Cami şadırvanında böyle bir yaşam alanı olamaz”

Cami cemaatinden Osman Zor, “Cami şadırvanında böyle bir yaşam alanı olamaz. Toplumun kullandığı ortak alanda böyle bir yaşam alanı olmaz. Orada bir yanlış varsa, hepimizin ortak yanlışıdır. Bu vatandaş kimse, devlet otoritesi zaten sahip çıkıyor evsiz kalan kişilere. Tabi burayı mekan edinemez, böyle bir hakkı yok. Sokakta kalmışsa, devlet zaten sokaktaki insanlara sahip çıkıyor. Caminin avlusunda olamaz yani kusurlu ve yanlış bir davranış” dedi.

“İnsanlar endişeli bir şekilde abdest almak zorunda kalıyor”

Cami cemaatinden Necdet Başoğlu ise, “Şehrin merkezindeki Yeni Cami’de bu tarz bir tablonun olması hiç hoş değil. Öncesinde birkaç defa daha bu kişi buraya gelmiş ve caminin idari heyeti durumu yetkililere bildirmiş ve ekiplerce buradan alınmış şahıs. Daha sonrasında tekrar geldi ve burada köpekleri ile birlikte ortak kullanım alanını işgal ediyor. Akşam ve yatsı namazı saatlerinde burada şadırvana gelen insanlar korkuyor ve endişeli şekilde burada abdest almak zorunda kalıyorlar. Yetkili mercilere konu ile alakalı tekrar bilgi verildi, gereği yapılırsa iyi olur” diye konuştu.

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