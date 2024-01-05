Cumhuriyet tarihinin en soğuk günleri geliyor! İstanbul Sibirya'ya dönecek! Uzmanlardan flaş uyarılar
İstanbul başta olmak üzere Türkiye Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji ve AKOM uyarı üstüne uyarı yaparken, Kerem Ökten'den korkutan uyarı geldi. Orhan Şen "karı sadece havada göreceğiz" derken, Kerem Ökten, Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü oluşacağını savundu.
Meteoroloji ve AKOM uyarı üstüne uyarı yayınlıyor. İstanbul’da pazartesi gününden itibaren Sibirya’dan gelecek soğuk hava etkili olacak. Hava sıcaklığının 10 derece düşeceği İstanbul'da Salı günü kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise, cumhuriyet tarihinin en soğuk günlerinin kapıda olduğunu söyledi.
Hafta başından itibaren Türkiye’ye gelecek soğuk hava nedeniyle İstanbul’un yüksek kesimlerinde ve Anadolu’da kar yağışı görülecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’un pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisi altına gireceği bildirildi.
Salı ve Çarşamba kar yağışı var
Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşeceği kaydedilen açıklamada, 9 Ocak Salı günü kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba günü ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı. Açıklamada, İBB’nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı duyuruldu.
Orhan Şen'e göre kar havada görülecek
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hafta başında yurda girecek olan soğuk havanın etkilerini şöyle anlattı: “Sıcaklıklar ayın 9’undan itibaren 10 derece kadar düşecek. İstanbul’da hava sıcaklığı salı günü 4-5 dereceye inecek."