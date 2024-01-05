Cumhuriyet tarihinin en soğuk günleri geliyor! İstanbul Sibirya'ya dönecek! Uzmanlardan flaş uyarılar

Meteoroloji ve AKOM uyarı üstüne uyarı yayınlıyor. İstanbul’da pazartesi gününden itibaren Sibirya’dan gelecek soğuk hava etkili olacak. Hava sıcaklığının 10 derece düşeceği İstanbul'da Salı günü kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise, cumhuriyet tarihinin en soğuk günlerinin kapıda olduğunu söyledi.