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İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 100'den fazla yeri vurdu!

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 100'den fazla yeri vurdu!

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 100'den fazla yere saldırı düzenlediğini bildirdi.

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Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Ordundan yapılan açıklamada, kara, hava ve deniz güçlerinin Gazze'de son 24 saatte 100'den fazla yeri hedef aldığı belirtildi.

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere, 22 bin 438 Filistinli öldürüldü.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Gece gündüz aralıksız devam eden İsrail saldırıları nedeniyle, yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

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