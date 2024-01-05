Ömer Çelik: Hilafet bayrağı diye bir şey yok, karşısında oluruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk televizyonunda katıldığı yayında, gündemdeki konuları değerlendirdi. Çelik "Hilafet gibi gündemimiz yok. Bu tartışmadan kast edilen şey Türkiye'de rejim değişikliği talep etmekse bunun karşısında oluruz." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hilafet bayrağı" tartışmalarını değerlendirirken, "Hilafet gibi gündemimiz yok. Bu tartışmadan kast edilen şey Türkiye'de rejim değişikliği talep etmekse bunun karşısında oluruz." dedi.

Hilafetin tarihsel olarak da geçerliliğini yitirdiğini belirten Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, anayasal düzeni devlet tarafından korunuyor. Anayasal düzen burada esastır. Hilafet bayrağı diye bir bayrak yok. Hangi ülkede ise hilafet o ülkenin bayrağı hilafet bayrağı oluyordu." diye konuştu. Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa Krizi'nin planlama hatasından kaynaklandığını ifade eden Ak Parti Sözcüsü, maç erteleme kararının ardından Atütürk üzerinden yapılan tartışmaların da yersiz olduğunu belirtirken, "Birisi Atatürk deyip başkasına saldırıyorsa bu sahip çıkma değil; saldırıdır. Atatürk, bayrak, İstiklal Marşı ülkenin ortak değeridir. Ayrıştırmaya gitmemek lazım. " açıklamasını yaptı.

Hilafet tartışmalarını da değerlendiren Çelik, geçerliliği kalmamış birn konunun tartışılmaması gerektiğini belirtirken, rejim değişikliği gibi söylemlerin karşısında olduklarını vurguladı. Çelik, bu konuda şöyle konuştu:

"Hilafet gibi gündemimiz yok. Bu tartışmadan kast edilen şey Türkiye'de rejim değişikliği talep etmekse bunun karşısında oluruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, anayasal düzeni devlet tarafından korunuyor. Anayasal düzen burada esastır. Bazıları İslam ülkeleri arasındaki işbirliği mekanizması olarak bunu gündeme getiriyor. Geçmiş geçmişte yaşandı ve bitti. Hilafet bayrağı diye bir bayrak yok. Hangi ülkede ise hilafet o ülkenin bayrağı hilafet bayrağı oluyordu. İslam ülkeleriyle aramızdaki işbirliği gelişmesiyle ilgili bir siyasetimizin olması başka bir şey bunların tek bir mekanizma altında birleşebilieceğini düşünmek mümkün olmayan bir şey. Tarihsel olarak geçerliliği kalmamış bir şey. Türkiye bir İslam ülkesi olduğu kadar aynı zamanda Türk dünyasının parçası. Aynı zamanda Akdeniz, Karadeniz ülkesi. Yüzyıllar boyunca güçlü bir Avrupa devleti."