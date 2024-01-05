BIST 7.539
DOLAR 29,84
EURO 32,60
ALTIN 1.956,91
HABER /  POLİTİKA

MHP'li Semih Yalçın'dan Demirtaş'ın 'Devleti MHP yönetiyor' iddiasına sert yanıt

MHP'li Semih Yalçın'dan Demirtaş'ın 'Devleti MHP yönetiyor' iddiasına sert yanıt

Selahattin Demirtaş Kobani davasında verdiği ifadesinde Bahçeli ve MHP yönetimini suçladı. İddialara yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Milliyetçi-Ülkücü Hareket ve MHP var oldukça cümle vatan hainleri ve bölücüler her gün kâbuslarla uyanacak, uykularında atlarını ıslatmaya devam edecekler" dedi.

Abone ol

Kobani davasında dün ifade veren şüphelilerin hedefinde MHP vardı.

Selahattin Demirtaş, SEGBİS'le bağlandığı Kobani davası esasa karşı savunmasına Bahçeli'yi ve MHP'yi işaret etti.

Demirtaş'ın "Atadedeler örgütüne üye hakim, doğrudan Devlet Bahçeli tarafından atandı bu davaya. Devlet şu an MHP’dir. Artık devleti MHP yönetiyor" ifadeleri MHP yönetiminin tepkisi çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, Demirtaş ve DEM Parti yöneticilerini "sömürgeci küresel aktörlerin sermayeleri" olarak niteledi.

"MHP kamu vicdanını temsil ediyor"

Yalçın, "İdrak edemiyorlar ki MHP kamu vicdanını temsil ediyor. Kıt akılları almıyor ki MHP Türk milletinin varlık refleksini, varoluş iradesini yansıtıyor." ifadelerine yer verdi. 

"Emperyalizmin bu kullanışlı yerel iş birlikçileri"

ÖNCEKİ HABERLER
Fırınlarda "asırlık gelenek" yoğunluğu başladı
Fırınlarda "asırlık gelenek" yoğunluğu başladı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Ankara'da koca vahşeti! 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
Ankara'da koca vahşeti! 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
Bu hafta 7 film gösterime giriyor!
Bu hafta 7 film gösterime giriyor!
Tekirdağ’da 2 tona yakın nargile tütünü ele geçirildi
Tekirdağ’da 2 tona yakın nargile tütünü ele geçirildi
Ankara-İzmir hızlı tren projesi 2026 yılında tamamlanacak!
Ankara-İzmir hızlı tren projesi 2026 yılında tamamlanacak!
"Çok para kazanma" vaadine kandılar! 140 bin dolar buhar oldu!
"Çok para kazanma" vaadine kandılar! 140 bin dolar buhar oldu!
Depremzede çocuklar doyasıya eğlendi
Depremzede çocuklar doyasıya eğlendi
Ömer Çelik: Hilafet bayrağı diye bir şey yok, karşısında oluruz
Ömer Çelik: Hilafet bayrağı diye bir şey yok, karşısında oluruz
Enkazdan 96 saat sonra çıkarılan ve idrarını içerek hayatta kalan depremzede korku dolu anları anlattı
Enkazdan 96 saat sonra çıkarılan ve idrarını içerek hayatta kalan depremzede korku dolu anları anlattı
Gaziantep'te yüzlerce aracın lastiği bıçaklandı!
Gaziantep'te yüzlerce aracın lastiği bıçaklandı!
Kapadokya'da geçen yıl 615 binden fazla turist balon turuna katıldı
Kapadokya'da geçen yıl 615 binden fazla turist balon turuna katıldı