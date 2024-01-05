MHP'li Semih Yalçın'dan Demirtaş'ın 'Devleti MHP yönetiyor' iddiasına sert yanıt

Selahattin Demirtaş Kobani davasında verdiği ifadesinde Bahçeli ve MHP yönetimini suçladı. İddialara yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Milliyetçi-Ülkücü Hareket ve MHP var oldukça cümle vatan hainleri ve bölücüler her gün kâbuslarla uyanacak, uykularında atlarını ıslatmaya devam edecekler" dedi.

Abone ol

Kobani davasında dün ifade veren şüphelilerin hedefinde MHP vardı.

Selahattin Demirtaş, SEGBİS'le bağlandığı Kobani davası esasa karşı savunmasına Bahçeli'yi ve MHP'yi işaret etti.

Demirtaş'ın "Atadedeler örgütüne üye hakim, doğrudan Devlet Bahçeli tarafından atandı bu davaya. Devlet şu an MHP’dir. Artık devleti MHP yönetiyor" ifadeleri MHP yönetiminin tepkisi çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, Demirtaş ve DEM Parti yöneticilerini "sömürgeci küresel aktörlerin sermayeleri" olarak niteledi.

"MHP kamu vicdanını temsil ediyor"

Yalçın, "İdrak edemiyorlar ki MHP kamu vicdanını temsil ediyor. Kıt akılları almıyor ki MHP Türk milletinin varlık refleksini, varoluş iradesini yansıtıyor." ifadelerine yer verdi.

"Emperyalizmin bu kullanışlı yerel iş birlikçileri"