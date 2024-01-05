BIST 7.548
DOLAR 29,84
EURO 32,62
ALTIN 1.959,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da koca vahşeti! 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

Ankara'da koca vahşeti! 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Sincan Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi 156 Sokak'taki bir binada meydana gelen olayda Suat D. ile eşi Gülseren D. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonucu Suat D., 3 çocuk annesi Gülseren D.'yi bıçakladı.

Apartman sakinlerinin ihbarı ile olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralı kadın ambulans ile hastaneye sevk edildi. Zanlı Suat D. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ’da 2 tona yakın nargile tütünü ele geçirildi
Tekirdağ’da 2 tona yakın nargile tütünü ele geçirildi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Ankara-İzmir hızlı tren projesi 2026 yılında tamamlanacak!
Ankara-İzmir hızlı tren projesi 2026 yılında tamamlanacak!
"Çok para kazanma" vaadine kandılar! 140 bin dolar buhar oldu!
"Çok para kazanma" vaadine kandılar! 140 bin dolar buhar oldu!
Depremzede çocuklar doyasıya eğlendi
Depremzede çocuklar doyasıya eğlendi
Ömer Çelik: Hilafet bayrağı diye bir şey yok, karşısında oluruz
Ömer Çelik: Hilafet bayrağı diye bir şey yok, karşısında oluruz
Enkazdan 96 saat sonra çıkarılan ve idrarını içerek hayatta kalan depremzede korku dolu anları anlattı
Enkazdan 96 saat sonra çıkarılan ve idrarını içerek hayatta kalan depremzede korku dolu anları anlattı
Gaziantep'te yüzlerce aracın lastiği bıçaklandı!
Gaziantep'te yüzlerce aracın lastiği bıçaklandı!
Kapadokya'da geçen yıl 615 binden fazla turist balon turuna katıldı
Kapadokya'da geçen yıl 615 binden fazla turist balon turuna katıldı
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 100'den fazla yeri vurdu!
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 100'den fazla yeri vurdu!
Filenin sultanı Zehra Güneş'ten Alperen Şengün paylaşımı
Filenin sultanı Zehra Güneş'ten Alperen Şengün paylaşımı
Anne ve çocukları aynı sanat atölyede bir araya geldi
Anne ve çocukları aynı sanat atölyede bir araya geldi