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Fırınlarda "asırlık gelenek" yoğunluğu başladı

Fırınlarda "asırlık gelenek" yoğunluğu başladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır süren esnaf duası geleneği sonrasında dağıtılan hayır ekmeği ve yemeği için ilçedeki vatandaşlar fırınlarda yoğunluk oluşturuyor.

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Mudurnu'da 7 asırdır esnaf duası geleneği sürdürülüyor. Cuma namazı öncesinde esnaf, dükkanlarının önüne çıkıyor ve imamlar eşliğinde dualar ediliyor. 7 asırdır süren dua geleneği öncesinde her hafta onlarca hayırsever fırınlara giderek yüzlerce hayır ekmeği yaptırıyor. Duanın ardından hayır ekmekleri vatandaşlara dağıtılıyor. Her hafta cuma günü sürdürülen gelenek dolayısıyla fırınlarda hayırsever vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Bu hafta ise bine yakın hayır ekmeği yapıldığı öğrenildi.
Yoğunluk hakkında bilgi veren fırıncı Hakkı Yiğit, "Çalışanlarımızla birlikte yoğun bir mesai yapmaktayız. Hayır ekmeği yapmak için cuma günleri sabah saat 04.00'te başlıyoruz. Çalışmalarımız esnafın dua saatine kadar devam ediyor" dedi.

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