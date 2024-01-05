BIST 7.539
DOLAR 29,84
EURO 32,60
ALTIN 1.956,91
HABER /  GÜNCEL

Menopozdan çocuğu olmaz denilen kadın, PRP tedavisiyle gebe kaldı

Menopozdan çocuğu olmaz denilen kadın, PRP tedavisiyle gebe kaldı

Diyarbakır'da gittiği hastanede menopoz teşhisi konulup çocuğunun olmayacağı söylenen kadın, PRP tedavisiyle gebelik müjdesi aldı.

Abone ol

Diyarbakır'da, Gülseren Güzelgün (34) isimli kadın ikinci çocuk sahibi olmak istedi. Olumsuz sonuç alan Güzelgün, bir hastaneye başvurdu. Menopoz teşhisi konulan Güzelgün’e 'bir daha çocuğun olmaz' cevabı verildiği ileri sürüldü.

Akraba tavsiyesi üzerine tedavi almak için Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran Güzelgün, PRP tedavisi almaya başladı. Aylar tedavi süreci devam eden Güzelgün, aylar sonra gebelik müjdesi aldı.

5 yıllık evli olduğunu belirten Gülseren Güzelgün, "Hastaneye gittik, erken menopoz teşhisi konuldu" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
"'Bir daha çocuğun olmaz'. 'Tedavisi var mı?', 'Yok' cevabını aldım. O an yıkıldım, ne yapacağımı şaşırdım. O yaşta menopoz, bildiğimiz 45-50 yaşlarındaydı. Bir yakınıma anlattım, bana Hakan hocayı önerdi. Hakan hoca ve ekibi iyi karşıladı. Ağustos ayında PRP tedavisiyle başladık. 5 Kasım’da ise gebelik gerçekleşti. Çok mutluyuz. Allah’ın izniyle oldu" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aranan 450 şahıs jandarmanın çember operasyonuyla yakalandı
Aranan 450 şahıs jandarmanın çember operasyonuyla yakalandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı artar mı?
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı artar mı?
İşsizlik maaşı tutarı belli oldu! İşte 2024 yılı için güncel rakamlar
İşsizlik maaşı tutarı belli oldu! İşte 2024 yılı için güncel rakamlar
Bakan Yumaklı dev desteği duyurdu! 391 milyon TL'lik kredi sağlandı
Bakan Yumaklı dev desteği duyurdu! 391 milyon TL'lik kredi sağlandı
Malatya’da takla atan otomobilde bir kişi yaralandı
Malatya’da takla atan otomobilde bir kişi yaralandı
Yalova’da çöp evden 2 ton katı atık çıktı
Yalova’da çöp evden 2 ton katı atık çıktı
Mersin'de 100 bin kaçak makaron ele geçirildi
Mersin'de 100 bin kaçak makaron ele geçirildi
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
ABD'nin Bağdat'ta Haşdi Şabi karargahı saldırısı Irak hükümetinin sabrını taşırdı
ABD'nin Bağdat'ta Haşdi Şabi karargahı saldırısı Irak hükümetinin sabrını taşırdı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan "Yaşlılık Sigortası" açıklaması!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan "Yaşlılık Sigortası" açıklaması!
MHP'li Semih Yalçın'dan Demirtaş'ın 'Devleti MHP yönetiyor' iddiasına sert yanıt
MHP'li Semih Yalçın'dan Demirtaş'ın 'Devleti MHP yönetiyor' iddiasına sert yanıt