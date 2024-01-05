Menopozdan çocuğu olmaz denilen kadın, PRP tedavisiyle gebe kaldı

Diyarbakır'da gittiği hastanede menopoz teşhisi konulup çocuğunun olmayacağı söylenen kadın, PRP tedavisiyle gebelik müjdesi aldı.

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Diyarbakır'da, Gülseren Güzelgün (34) isimli kadın ikinci çocuk sahibi olmak istedi. Olumsuz sonuç alan Güzelgün, bir hastaneye başvurdu. Menopoz teşhisi konulan Güzelgün’e 'bir daha çocuğun olmaz' cevabı verildiği ileri sürüldü.



Akraba tavsiyesi üzerine tedavi almak için Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran Güzelgün, PRP tedavisi almaya başladı. Aylar tedavi süreci devam eden Güzelgün, aylar sonra gebelik müjdesi aldı.



5 yıllık evli olduğunu belirten Gülseren Güzelgün, "Hastaneye gittik, erken menopoz teşhisi konuldu" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"'Bir daha çocuğun olmaz'. 'Tedavisi var mı?', 'Yok' cevabını aldım. O an yıkıldım, ne yapacağımı şaşırdım. O yaşta menopoz, bildiğimiz 45-50 yaşlarındaydı. Bir yakınıma anlattım, bana Hakan hocayı önerdi. Hakan hoca ve ekibi iyi karşıladı. Ağustos ayında PRP tedavisiyle başladık. 5 Kasım’da ise gebelik gerçekleşti. Çok mutluyuz. Allah’ın izniyle oldu" dedi.