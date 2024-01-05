İşsizlik maaşı tutarı belli oldu! İşte 2024 yılı için güncel rakamlar

İşsiz kalanlar dikkat! Asgari ücrete gelen zam sonrası işsizlik maaşı da arttı. En düşük işsizlik maaşı 7 bin 940 liraya, en yüksek ise 15 bin 880 liraya çıktı. Peki, bu artış ne zaman uygulanacak? İşsizlik maaşı ödemeleri kimlere veriliyor? Nasıl başvuru yapılır? İşte ayrıntılar..

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İşsiz kalanlar dikkat! Asgari ücrete gelen zam sonrası işsizlik maaşı da arttı. En düşük işsizlik maaşı 7 bin 940 liraya, en yüksek ise 15 bin 880 liraya çıktı. Peki, bu artış ne zaman uygulanacak? İşsizlik maaşı ödemeleri kimlere veriliyor? Nasıl başvuru yapılır? İşte ayrıntılar..



Yeni yılla birlikte bir çok kalemde zam dalgası yaşandı. Asgari ücretlerine ve mamur maaşlarına yapılan zamlardan sonra gözler işsizlik maaşına çevrildi. Yeni zamlardan sonra çalışanlar arasında, işsizlik maaşlarında artış olacak mı olmayacak mı konusu merak edilir oldu.

İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda en az 600 gün prim ödemek ve iş akdinin son 120 gününde de devam ediyor olmak gerekiyor. Maaş, çalışma sürelerine göre 180 ile 300 gün arasında veriliyor.

İşsizlik maaşları ne kadar oldu?

Türkiye genelinde merak edilenlerden birisi işsizlik maaşlarının ne kadar olduğu ve nasıl hesapladığı oluyor. İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu ödenekten sadece binde 7.59 damga vergisi kesiliyor. Yeni asgari ücretin 1 Ocak itibariyle net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olmasıyla en düşük işsizlik maaşı 8 bin 1, en yükseği de 16 bin 2 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira geçecek. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için yeni asgari ücret en düşük tutara kademeli yansıyacak.

İşsizlik maaşı, yeni asgari ücrete göre kademeli olarak artıyor. Aralık ayında 5 bin 325 lira olan en düşük işsizlik maaşı, bu ay sonunda 5 bin 978 liraya, Şubat ayında 6 bin 632 liraya, Mart ayında 7 bin 286 liraya ve Nisan ayında 7 bin 940 liraya çıkacak. En yüksek işsizlik maaşı ise 15 bin 880 lira olarak uygulanmaya başlandı.

İşsizlik maaşı alanlar ne olacak?

İşsizlik maaşı zammı, brüt ücreti 26 bin 829 liranın üzerinde olan işsizleri de ilgilendiriyor. Bu kişiler, brüt ücretlerinin yüzde 40'ına karşılık gelen işsizlik ödeneğini tam olarak alabilecekler. Üstünde olanların işsizlik maaşı artacak.

Örneğin; işsiz kalmadan önceki 4 aylık ortalama brüt ücreti 40 bin 5 lira olan bir kişi, brüt 16 bin 2 lira işsizlik ödeneğine hak kazanıyordu. Ancak 2023'ün ikinci yarısında brüt asgari ücretin tavan tutarı 10 bin 731 lira olduğu için, bu kişiye bu tutar üzerinden işsizlik ödeneği bağlanmıştı.

Bu zamla birlikte, söz konusu kişi kalan 5 aylık işsizlik ödeneğini brüt 16 bin 2 lira üzerinden alacak. Bundan 121,46 lira damga vergisi kesilecek ve kendisine net olarak ayda 15 bin 880 lira 54 kuruş ödenmeye başlanacak.

İşsizlik maaşı başvurusu

İşsizlik maaşını almak için şartları sağlamak yetmiyor, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak da gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/) adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.



İşsizlik maaşları tazminat hesabı

İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ: ARALIK

4 aylık ücret ort.: 13.414,50 TL

İşsizlik maaşı: 5.365,80 TL

Damga vergisi: 40,73 TL

Net ödenen: 5.325,07 TL