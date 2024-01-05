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Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Fatih Altaylı'nın Savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Altaylı'nın ifadesinde, "Arkadaşıma 'şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak' diyerek 'eline sağlık' şeklinde tweet attım. Kim, ne anlamak istediyse onu anladı" dediği öğrenildi.

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Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağırıldığı öğrenilmişti.

Soruşturma çerçevesinde Altaylı, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Burada Savcılığa ifade veren Altaylı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Arkadaşıma 'şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak' diyerek 'eline sağlık' şeklinde tweet attım"

Öte yandan Altaylı'nın Savcılığa verdiği ifadesi ortaya çıktı. Altaylı'nın ifadesinde, "Ben 'eline sağlık' şeklinde sosyal medya üzerinden atmış olduğum tweet olayı ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Olay günü reklam ajansı sahibi arkadaşımla birlikte otururken İstanbul'da meydana gelen olayla ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapılmaya başlandı. Ben de arkadaşıma 'şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak' diyerek 'eline sağlık' şeklinde tweet attım. Bu twetten sonra mitinge katılan, katılmayan, birçok şahıs tarafından 'AKP köpeği, din düşmanı, siyonist köpeği' tarzında kim, neyi anladıysa o şekilde bana hakaret etmeye başladı. Hakaretlerden de anlaşılacağı üzere tweetim de herhangi bir kişi veya kurum belirtmedim. Bu tweeti atmamdaki amaç tepkileri ölçüp bunun üzerine bir sosyal deney yapmak ve sonrasında yazı yazmaktı. Amacıma ulaşınca da sosyal medyadan kaldırdım. Kim, ne anlamak istediyse onu anladı. Atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

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