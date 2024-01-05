Türkiye Arda Güler'i beklerken İtalya'da Kenan Yıldız şov var! Çok başka bir futbolcu geliyor
4 Mayıs 2005 doğumlu Kenan Yıldız, Juventus formasıyla parlıyor... Genç yıldız, dün geceki maçta yaptıklarıyla İtalya'da gündem oldu. İşte detaylar...
İtalya Kupası son 16 turunda Juventus ile Salernitana karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı 6-1 kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı.
Konuk ekip, maçın ilk dakikasında Ikwuemesi'nin golüyle öne geçti ancak Juventus'un yanıtı gecikmedi.
Siyah-beyazlılara farklı galibiyeti ve turu getiren golleri 12. dakikada Miretti, 35. dakikada Cambiaso, 54. dakikada Rugani, 75. dakikada Bronn (kendi kalesine) 88. dakikada Kenan Yıldız ve 90+1'de Timothy Weah kaydetti.
Kenan Yıldız'dan harika gol
Juventus'ta 66. dakikada oyuna giren Kenan Yıldız, 75. dakikada Bronn'un kendi kalesine attığı golde şutu çeken isim oldu. Kenan'ın şutunda kaleciden dönen top Bronn'a çarparak ağlara gitti.