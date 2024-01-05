BIST 7.546
DOLAR 29,80
EURO 32,59
ALTIN 1.957,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da cinayet zanlısı 2 kişi yakalandı!

İstanbul'da cinayet zanlısı 2 kişi yakalandı!

İSTANBUL Sultangazi'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Aralık 2023'te Uğur Mumcu Mahallesi 2118 Sokak'ta Barış Özdoğan'ın (21) araçtan inen kişilerce silahla öldürülmesi sonrası çalışma başlattı.

Saha çalışmalarının yanı sıra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kaçtığı aracı tespit ederek takibe aldı.

Aracı yakılmış halde bulan polis, adres ve kimliklerini belirledikleri 2 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler M.E. (19) ile A.R. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları kasımda düştü
Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları kasımda düştü
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Rekabet Kurumu açıkladı: Türk şirketler için 163 milyar liralık işlem
Rekabet Kurumu açıkladı: Türk şirketler için 163 milyar liralık işlem
HÜRKUŞ-2 ilk uçuşuna hazırlanıyor!
HÜRKUŞ-2 ilk uçuşuna hazırlanıyor!
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
CHP, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı!
CHP, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı!
Yozgat'ta 41 yıldır yorgancılık mesleğini ayakta tutabilmek için çalışıyor
Yozgat'ta 41 yıldır yorgancılık mesleğini ayakta tutabilmek için çalışıyor
Menopozdan çocuğu olmaz denilen kadın, PRP tedavisiyle gebe kaldı
Menopozdan çocuğu olmaz denilen kadın, PRP tedavisiyle gebe kaldı
Aranan 450 şahıs jandarmanın çember operasyonuyla yakalandı
Aranan 450 şahıs jandarmanın çember operasyonuyla yakalandı
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı artar mı?
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı artar mı?
İşsizlik maaşı tutarı belli oldu! İşte 2024 yılı için güncel rakamlar
İşsizlik maaşı tutarı belli oldu! İşte 2024 yılı için güncel rakamlar
Bakan Yumaklı dev desteği duyurdu! 391 milyon TL'lik kredi sağlandı
Bakan Yumaklı dev desteği duyurdu! 391 milyon TL'lik kredi sağlandı