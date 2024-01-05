Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi açıklaması! Bir süre sahalardan uzak kalacak

Galatasaray, Fenerbahçe maçında aldığı darbe nedeniyle yüzünde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre forma giyemeyeceğini duyurdu. Icardi, gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecek. Yıldız futbolcunun Konyaspor ve Sivasspor maçlarını kaçıracağı söyleniyor.

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Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı- kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."

Mauro Icardi'nin Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyeceği konuşuluyor.