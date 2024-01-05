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İSKİ’nin Ataköy tesislerinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu!

İSKİ’nin Ataköy tesislerinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ)’nin Bakırköy'de bulunan Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisinde kimliği belli olmayan bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi'ne gelen polis ekipleri, atık suların tesise geldiği giriş noktasındaki havuzdaki erkek cesedini inceledi. Uzun süredir orada olduğu belirlenen cesedin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ)’nin Bakırköy'de bulunan Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisinde bir erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kime ait olduğu DNA testiyle belirlenecek.

Olay, Bakırköy'de bulunan Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt Mahallesi Havaalanı Caddesi'ndeki tesiste çalışanlar, tesis içerisinde bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi'ne gelen polis ekipleri, atık suların tesise geldiği giriş noktasındaki havuzdaki erkek cesedini inceledi. Uzun süreden beri orada olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun DNA testi belirleneceği öğrenildi.

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