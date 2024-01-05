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Ankara'da Halk Ekmeğe zam geldi! 5 liralık ekmek 6.5 lira oldu

Ankara'da Halk Ekmeğe zam geldi! 5 liralık ekmek 6.5 lira oldu

ANKARA Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Halk Ekmek, ekmek fiyatlarına zam yaptı. Ankara'da halk ekmeğe zam geldi. 5 liradan satılan 250 gramlık Halk Ekmek'in fiyatı 6,5 lira oldu.

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Ankara'da halk ekmeğe zam geldi. Ankara'da 210 gram ekmeğin fiyatının 1 Ocak'tan itibaren 8 liraya çıkartıldı. Ankara Halk Ekmek de 5 liradan satılan 250 gramlık ekmeği yarından itibaren 6.5 TL'ye satacağını duyurdu. Ankara Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek fabrikasında üretilen 250 gramlık normal ekmek ile vatandaşlarımızın bütçesine büyük katkı sağlamaktadır. Maliyetlerdeki yüksek artış nedeniyle piyasada satılan 210 gram normal ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltilmiştir.

Bu artış nedeniyle Halk Ekmek'te fiyat artışı zorunlu hale gelmiştir. Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram normal ekmeğin perakende satış fiyatı 5 Ocak Cuma günü itibariyle kâr elde etmeksizin 6.5 TL olarak belirlenmiştir."

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