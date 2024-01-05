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BM büyüme raporunda Türkiye ayrıntısı

BM büyüme raporunda Türkiye ayrıntısı

BM Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2024 raporuna göre, küresel ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,4'e yavaşlaması bekleniyor.

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Birleşmiş Milletler'in (BM) Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2024 raporu yayımlandı. Raporda, zayıflayan küresel ticaret, yüksek borçlanma maliyetleri, artan kamu borcu, sürekli düşük yatırımlar ve artan jeopolitik gerilimlerin küresel büyümeyi riske attığı belirtildi.

Raporda, yüksek faiz oranları, yavaşlayan tüketici harcamaları ve zayıf işgücü piyasaları nedeniyle başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ekonomide büyümenin 2024'te yavaşlamasının beklendiği kaydedildi.

BM Ekonomik Analiz ve Politika Bölümü Direktörü Shantanu Mukherjee, "Özetle, dünya 2000'den 2019'a kadar yıllık ortalama yüzde 3,0'a geri dönmek için mücadele ediyor, bu da yılların ortalamanın altında bir büyümeyi temsil ediyor" dedi.

Yayımlanan BM Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2024 raporunda, Küresel ekonomik büyümenin tahmini olarak 2023'teki yüzde 2,7 seviyesinden 2024'te yüzde 2,4'e yavaşlamasının beklendiği belirtildi.

BM'ye göre özellikle Doğu Asya, Batı Asya, Latin Amerika ve Karayipler'de olmak üzere birçok gelişmekte olan ülkenin kısa vadeli büyüme beklentileri, sıkılaşan finansal koşullar, daralan mali alan ve zayıf dış talep nedeniyle kötüleşiyor.

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