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Sokak köpekleri bir çocuğu daha hastanelik etti! Başından, sırtından, kulağından yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sokak köpekleri bir çocuğu daha hastanelik etti! Başından, sırtından, kulağından yaralandı

ERZURUM'un Tekman ilçesinde okuldan dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

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Ela Sarıtaş, Toptepe Mahallesi'nde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla sahipsiz köpeklerden kurtarılan Sarıtaş, kaldırıldığı Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sarıtaş'ın hastanenin acil servisindeki "kırmızı alan" bölümünde tedavisine devam ediliyor.

Baba Yunus Sarıtaş, AA muhabirine, köpeklerin saldırısında kızının kulağından küçük bir parçanın koptuğunu söyledi.

Dört çocuğunun en büyüğü olan kızı Ela için çok üzüldüğünü ve endişe ettiğini ifade eden Sarıtaş, "Kızım okuldan gelirken yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı. Ben koştum ama yetişemedim, oradaki vatandaşlar kızımı köpeklerin elinden kurtardı. Hemen ben de hastaneye getirdim. Kızım başından, sırtından, kulağından, karnından ve kalçasından yaralandı. Kızım ölümden döndü. Kafasında derin bir yara vardı. Köpek ısırması olduğu için dikiş atılmadı, farklı bir müdahale yöntemi kullanıldı. Henüz kuduz teşhisi konulmadı. Sorumlulardan şikayetçiyim, gerekenin yapılması istiyorum." dedi.

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