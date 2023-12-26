Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'dan haber var! Son durumu nasıl?

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın seri ameliyatları, tedavisinin sürdüğü Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalında yapılacak.

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AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 7 Aralık Perşembe Keçiören ilçesinde evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıkan ve okulun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan küçük Tunahan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Hayati riski atlatan, HÜ İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde yoğun bakımdaki süreci tamamlanan ve solunum cihazından ayrılan ilkokul 4. sınıf öğrencisinin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavisine devam ediliyor.

Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Tunahan seri ameliyatlara alınacak. Çocuğa bu sürecin ardından da fonksiyon geri kazanımı için rehabilitasyona programı uygulanacak.