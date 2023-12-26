BIST 7.282
DOLAR 29,33
EURO 32,31
ALTIN 1.943,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'dan haber var! Son durumu nasıl?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'dan haber var! Son durumu nasıl?

 Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın seri ameliyatları, tedavisinin sürdüğü Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalında yapılacak.

Abone ol

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 7 Aralık Perşembe Keçiören ilçesinde evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıkan ve okulun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan küçük Tunahan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Hayati riski atlatan, HÜ İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde yoğun bakımdaki süreci tamamlanan ve solunum cihazından ayrılan ilkokul 4. sınıf öğrencisinin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavisine devam ediliyor.

Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Tunahan seri ameliyatlara alınacak. Çocuğa bu sürecin ardından da fonksiyon geri kazanımı için rehabilitasyona programı uygulanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a 25'e milyon dolar
Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a 25'e milyon dolar
Veyis Ateş'in acı günü: Annesi hayatını kaybetti
Veyis Ateş'in acı günü: Annesi hayatını kaybetti
Frenleri boşalan minibüs köprü korkuluklarını kırarak çaya uçtu
Frenleri boşalan minibüs köprü korkuluklarını kırarak çaya uçtu
Dumandan etkilenen ev sahibi hastanede hayatını kaybetti
Dumandan etkilenen ev sahibi hastanede hayatını kaybetti
Karlıova’da kar yağdı, belediyenin karla mücadelesi de başladı
Karlıova’da kar yağdı, belediyenin karla mücadelesi de başladı
Kundakladığı 3 evin yanmasına sebep olan şahıs tutuklandı
Kundakladığı 3 evin yanmasına sebep olan şahıs tutuklandı
Dolar/TL'de yeni zirve görüldü! 2023'ün son günlerinde şaşkına çeviren rakam
Dolar/TL'de yeni zirve görüldü! 2023'ün son günlerinde şaşkına çeviren rakam
Ardahan’da şiddetli kar yağışı, 14 köy yolu ulaşıma kapandı
Ardahan’da şiddetli kar yağışı, 14 köy yolu ulaşıma kapandı
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz hale getirildi
Manavgat Belediye Başkanı'nın evinin çatısındaki yangın korkuttu
Manavgat Belediye Başkanı'nın evinin çatısındaki yangın korkuttu
Muş’ta yüksek rakımlı köyler kara gömüldü, hayat durdu
Muş’ta yüksek rakımlı köyler kara gömüldü, hayat durdu
Uzmanlardan diş protezini çamaşır suyunda bekletenlere uyarı geldi
Uzmanlardan diş protezini çamaşır suyunda bekletenlere uyarı geldi