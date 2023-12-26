BIST 7.265
DOLAR 29,30
EURO 32,33
ALTIN 1.945,57
HABER /  GÜNCEL

Muş’ta yüksek rakımlı köyler kara gömüldü, hayat durdu

Muş’ta yüksek rakımlı köyler kara gömüldü, hayat durdu

Muş'ta etkili olan kar yağışından dolayı yüksek rakımlı köylerde tek katlı evler, ahırlar ve odunluklar kara gömülürken, çiftçilerin zorlu kış mesaisi ise başladı.

Abone ol

Muş'a 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyündeki evler ve ahırlar kara gömüldü. Yukarıyongalı köyünün bazı sakinleri ise özellikle tipi ve kar yağışının etkili olduğu dönemlerde komşularına gitmekte bile zorlanırken, çiftçilerin zorlu kış mesaisi de başladı. Yaklaşık 6 ay kar üzerinde hayvanlarını besleyecek olan besiciler, zorlu kış mevsimi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ahırların önlerinde bulunan karla kaplı araziye ot, saman bırakan besiciler, günde 2 defa hayvanlarını besliyor.

Bu yıl kar yağışının köylerinde etkisini geç gösterdiğini ifade eden Eyyüp Omur, 3-4 ay karla mücadele ettiklerini belirterek, “3 gündür köyümüze kar yağıyor. Küreklerle evlerimizin önünü temizleriz. Komşularımıza, evlerimize, ahırlarımıza, odunluklarımıza gidip geliriz. Ayrıca kar üzerine hayvanlarımıza saman, yem veriyoruz. 3-4 aya kadar hayatımıza bu şekilde devam ediyoruz” dedi.

Kış mevsimi boyunca köylerinde kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu söyleyen Eşref Omur da, kar yağışı sonrasında komşularına gidip gelmekte ve hayvanlarının bakımını yapmakta zorlandıklarını kaydetti. Omur, “Kar yağdığı zaman hayvanlarımızı ahırlara koyuyoruz. İçeride yemlerini veririz. 4-5 ay boyunca bu çileyi çekeriz. Aynı zamanda küreklerimizi elimize alarak, kapılarımızın önünü temizliyoruz. Komşu komşuya gitmekte baya zorlanıyor. Hayvanları dışarı bırakmakta baya zorlanıyoruz” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlardan diş protezini çamaşır suyunda bekletenlere uyarı geldi
Uzmanlardan diş protezini çamaşır suyunda bekletenlere uyarı geldi
Ali Babacan gözünü yüzde 15-20'e dikti Babacan'ın seçim analizi konuşuluyor
Ali Babacan gözünü yüzde 15-20'e dikti Babacan'ın seçim analizi konuşuluyor
Hatay'da vatandaşların 2024'ten beklentisi depremsiz bir yıl geçirmek oldu
Hatay'da vatandaşların 2024'ten beklentisi depremsiz bir yıl geçirmek oldu
Lösemili Nisan’ın kar hayali gerçek oldu, hiç kar görmemişti
Lösemili Nisan’ın kar hayali gerçek oldu, hiç kar görmemişti
Hatay'da motosiklet yağma olayının şüphelisi tutuklandı
Hatay'da motosiklet yağma olayının şüphelisi tutuklandı
HÜDA PAR'lı Yapıcıoğlu'nun Meclis konuşması kriz çıkardı! Eyalet, özerklik ve federasyon gibi...'
HÜDA PAR'lı Yapıcıoğlu'nun Meclis konuşması kriz çıkardı! Eyalet, özerklik ve federasyon gibi...'
Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan yeni hoca açıklaması! Hem isim hem tarih verdi
Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan yeni hoca açıklaması! Hem isim hem tarih verdi
Yılbaşı öncesi jandarmadan sahte alkollü içki operasyonu yapıldı
Yılbaşı öncesi jandarmadan sahte alkollü içki operasyonu yapıldı
Ersan Şen canlı yayında tarafını seçti, açıkladı: Akşener bana kızmasın ama...
Ersan Şen canlı yayında tarafını seçti, açıkladı: Akşener bana kızmasın ama...
Uzmanlardan doğum kontrol hapı uyarısı, ölüme götürebilir
Uzmanlardan doğum kontrol hapı uyarısı, ölüme götürebilir
Gümüşhane’de kar nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor
Gümüşhane’de kar nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor
Barbaros petrol seferi için gün sayıyor
Barbaros petrol seferi için gün sayıyor