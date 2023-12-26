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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Ali Babacan gözünü yüzde 15-20'e dikti Babacan'ın seçim analizi konuşuluyor

Ali Babacan gözünü yüzde 15-20'e dikti Babacan'ın seçim analizi konuşuluyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Genel seçimlerde muhalefete güvenemeyen, bildiğim kötüye oy vereyim diyen yüzde 15-20 oranında bir oy olduğunu" belirterek yerel seçimlerde bu kitlenin uyarıda bulunacağını iddia etti. Yazar Fuat Uğur Babacan'ın sözlerini aktardı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın davetine katılan gazetecilerden yazar Fuat Uğur, Babacan'ın yerel seçimlere ilişkin yol haritasını bugünkü yazısında paylaştı.

Babacan'ın yerel seçimlerde Cumhur İttifakıyla işbirliğine girmeyeceklerini belirten Uğur, Babacan, yerel seçimlerdeki hedefine dair açıklamalarını aktardı: 

"Ali Babacan 12 şehidimizle ilgili olarak konuştuktan sonra meselenin çözümünde iki kilit kavramın öne çıktığını belirtti ve bunları “Kök sebepler” ile “Örgütleri yalnızlaştırabilmek” olarak açıklayıp altını doldurdu.

Sonra ekonomik durumla ilgili yapılan yanlışlardan ve “Ekonomideki U dönüşleri”nin geldiğimiz noktadaki olumsuz etkilerinden bahsetti.

Ancak benim ilgimi çeken ve aramızda bir hayli de diyaloğa sebebiyet veren sözleri ise genel seçim sonucuna ilişkin analiziydi.

Sayın Babacan ilk 51 adayı açıkladıklarını hatırlatıp Perşembe günü ikinci 51 adayı daha açıklayacaklarının haberini verdikten sonra lokal bazda işbirliklerine gidebileceklerini ama Cumhur İttifakı bileşenleriyle böyle bir işbirliğinin asla söz konusu olmayacağını söyledi. Milletin yerel seçimlerde iktidara bir UYARIDA bulunacağını söyleyen Babacan “Genel seçimlerde muhalefete güvenemeyen, bildiğim kötüye oy vereyim diyen yüzde 15-20 oranında bir oy olduğunu belirledik. Bu oy potansiyelinin Erdoğan’a ve iktidara bir uyarısı olacak” dedi."

Fuat Uğur'un yazısının tamamı için tıklayın

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