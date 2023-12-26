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Flaş atama kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Flaş atama kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı

Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen'in getirilmesine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen'in getirilmesine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Rekabet Kurulu üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki kanunun 22. ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Ayşe Ergezen atandı.

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