Filistinli çocuğun öldürülmesinden sonra YouTube'da abonesi 1.5 milyona ulaştı

Gazze'de İsrail bombardımanında öldürülen 13 yaşındaki Avni Eldous'un hayali gerçek oldu. 2022'de 1000 abonesi bulunurken çektiği videoda hedefinin 1.5 milyon abonelik olduğunu söyleyen Eldous, ekim ayında ölümünden kısa bir süre sonra YouTube'da abone sayısı 1.5 milyona ulaştı.

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İsrail'in Gazze'deki vahşeti geride yürek burkan hikayeler ortaya çıkardı.

12 yaşındayken 2022'de Gazze'de video çeken küçük Youtuber Avni Eldous'un hayali, öldükten sonra gerçek oldu.

Ağustos 2022'de yayınladığı bir videoda, elinde mikrofon vardı ve YouTube'daki oyun kanalıyla ilgili hedeflerini açıklarken gülümsüyordu.

"Arkadaşlar, şimdi kendimi tanıtayım: Ben 12 yaşında, Gazzeli bir Filistinliyim. Bu kanalın amacı 100.000, 500.000 veya 1 milyon aboneye ulaşmak" diyordu.

Avni Eldous, 1000 abonesine “Barışla kalın” diyerek kısa videoyu bitiriyordu.

Akrabaları, Avni'nin ailesinin evinin, Hamas savaşçılarının sınırdan İsrail'e geçerek yaklaşık 1.200 kişiyi öldürüp 240 kişiyi rehin almasından yalnızca birkaç saat sonra, 7 Ekim'de İsrail saldırısında vurulduğunu söylüyor.

Mühendis Avni

Avni'nin bu videosu artık milyonlar tarafından biliniyor; sessizce bilgisayar oyunları oynadığı diğer videoları ise milyonlarca kez izleniyor.

YouTube kanalına da ölümünden sonra yaklaşık 1,5 milyon kişi abone oldu.

Teyzesi Ala'a onu nazik, mutlu, özgüvenli ve yardımsever bir çocuk olarak anlatıyor. Başka bir aile üyesi, bilgisayarlara olan sevgisinden dolayı ona "mühendis Avni" adını vermiş.

Diğer kişilere göre ise 13 yaşındaki Avni, Gazze Şeridi'nde ölen çocukları temsil eden bir tür sembol haline geldi. Videodaki bir yorumda "Lütfen bizi affet. Keşke seni ölmeden önce tanısaydık” yazıyor.

Gazze'de Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana 20 binde fazla insanın öldürüldüğünü, bunların üçte birinden fazlasının çocuk olduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) burayı, "çocuk olmak için dünyadaki en tehlikeli yer" olarak tanımladı.

'Aile apartmanı ‘aniden vuruldu’

Hamas saldırısının olduğu gün İsrail misilleme yapmaya başladığında Ala’a’nın aklına, ailesinin Gazze Şehri'ndeki evinin bombalanabileceği geldi. O akşam saat 20:20 civarında telefonuna arkadaşlarından mesajlar gelmeye başladı: Avni'nin ailesinin evi vurulmuştu.

Zeytun Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın her bir katına aile dağılmıştı.

Avni annesi, babası, iki ablası ve iki küçük erkek kardeşiyle dairelerden birinde yaşıyordu.

Binanın vurulduğu, Ekim ayında Uluslararası Af Örgütü tarafından da belgelendi. (BBC Türkçe)