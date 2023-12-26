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Eski Bakanlardan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti! Yaşar Okuyan kimdir?

Eski Bakanlardan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti! Yaşar Okuyan kimdir?

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Okuyan dün yoğun bakım ünitesinde entübe edilmişti...

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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yaklaşık 2 aydır kemoterapi tedavisi gören Yaşar Okuyan, 15 Aralık'ta geçirdiği iç kanamaya bağlı olarak yoğun bakıma alındı ve entübe edilmişti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, "Durumu maalesef kritik olup, sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız." açıklaması yapmıştı. 

Yaşar Okuyan kimdir?

Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı.

Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıdır. 1980 öncesinde MHP'de siyaset yaptığı dönemde, kardeşi Arif Okuyan TKP üyesiydi ve parti organlarından Ürün dergisinin sahibiydi.

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