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Nijerya'da silahlı gruplar köyleri bastı: 100'den fazla ölü var

Nijerya'da silahlı gruplar köyleri bastı: 100'den fazla ölü var

Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı grupların köylere düzenlediği saldırılarda en az 113 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Akşam saatlerinde Nijerya'da silahlı bir grup, Plateau eyaletinde köylere kanlı bir baskın düzenledi.

113 kişi hayatını kaybetti

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 113 can kaybı var.

Müslüman çobanlar ile Hristiyan çiftçiler arasında çatışmalar sürüyor

Nijerya’nın kuzeyinde çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmaların sık yaşandığı Plateau eyaletindeki Mushu kasabasında çıkan çatışmada, 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya’nın kuzeyindeki Plateau eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında sık sık yaşanan çatışmalara bir yenisi eklendi. Büyük bir kısmı Müslüman olan çobanlar ile Hristiyan çiftçiler arasında cinayetlerin ve ağır silahlı çeteler tarafından yapılan köy baskınlarının sık yaşandığı Mushu kasabasında çıkan çatışmada 16 kişi hayatını kaybetti. Çatışmanın neden çıktığı ve kimin sorumlu olduğuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Plateau Eyaleti Valisi Caleb Mutfwang, yaşananları “barbarca ve acımasız” ifadelerini kullanarak kınadı ve failleri adalete teslim etme sözü verdi. Mutfwang, “Hükümet, yaşananları engellemek için proaktif önlemler alacak” dedi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında da yıllardır etnik ve dini gerilimlerin yaşandığı Plateau eyaletine bağlı Mangu yerel yönetim bölgesinde bazı köylere silahlı kişiler tarafından baskın düzenlenmiş, saldırılarda 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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