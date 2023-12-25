BIST 7.265
DOLAR 29,13
EURO 32,02
ALTIN 1.922,51
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Hatayspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Hatayspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hatayspor'a konuk olacak.

Abone ol

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya gelecek.

Hatayspor 0-0 Beşiktaş (CANLI SKOR)

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den yayınlanacak.

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, ligde son maçında Alanyaspor'a 3-1 yenildi.


Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor.

İlk 11'ler

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Engin, Massanga, Ömer Faruk, Dele-Bashiru, Strandberg, Rivas, Dadaşov

Beşiktaş: Mert, Onur, Zaynutdinov, Colley, Masuaku, Amartey, Amir, Salih Uçan, Semih, Raschica, Muleka

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe Kilit bölgesinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören
Pençe Kilit bölgesinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören
İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayı istifa etti
İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayı istifa etti
Bolu Belediye Başkanı Özcan, 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu
Bolu Belediye Başkanı Özcan, 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'de
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'de
Çukurlar çetesi çökertildi! 11 milyarlık mal varlığına el konuldu
Çukurlar çetesi çökertildi! 11 milyarlık mal varlığına el konuldu
Bahçeli'nin danışmanından Özgür Özel'e tavsiye
Bahçeli'nin danışmanından Özgür Özel'e tavsiye
Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında istenen cezalar belli oldu
Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında istenen cezalar belli oldu
Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gövde gösterisi yanıtı
Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gövde gösterisi yanıtı
Meral Akşener, Divan Üyeleriyle bir araya geldi
Meral Akşener, Divan Üyeleriyle bir araya geldi
Araç muayenelerine dev zam! İşte muayene ücretlerinde son durum
Araç muayenelerine dev zam! İşte muayene ücretlerinde son durum
9 binden fazla Filistinli tedavi edilemediği için hayatını kaybetti!
9 binden fazla Filistinli tedavi edilemediği için hayatını kaybetti!
Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti