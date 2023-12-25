Bahçeli'nin danışmanından Özgür Özel'e tavsiye

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa’daki cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir grup tepki göstermişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek yaptığı paylaşımla Özgür Özel'e tavsiyede bulundu.Abone ol
Yıldıray Çiçek'in Özgür Özel için yaptığı paylaşım şöyle;
''Özgür Özel şehit cenazesine gideceksen eğer! PKK televizyonuna çıkma! PKK'lı teröristte selam gönderme! PKK'lıyı cezaevinde ziyaret etme! PKK'lı sanatçı eli öpme! PKK'lı sanatçıyı anma! Şehit cenazesinden çıkınca koşturarak PKK yuvasına gitme! PKK medyasına ödül verme!''
Özgür Özel şehit cenazesine gideceksen eğer!— Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) December 25, 2023
PKK televizyonuna çıkma!
PKK'lı teröristte selam gönderme!
PKK'lıyı cezaevinde ziyaret etme!
PKK'lı sanatçı eli öpme!
PKK'lı sanatçıyı anma!
Şehit cenazesinden çıkınca koşturarak PKK yuvasına gitme!
PKK medyasına ödül verme! pic.twitter.com/SRnHhjSAki