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Dolmuş cayır cayır yandı! Minibüsten geriye demir yığını kaldı

Dolmuş cayır cayır yandı! Minibüsten geriye demir yığını kaldı

Mersin'de bir yolcu minibüsü, seyir halinde iken alev alev yandı. Kimsenin zarar görmediği yangında, minibüs demir yığınına döndü.

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Olay, öğle saatlerinde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi GMK Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çarşı istikametine seyir halinde olan Pozcu Koop'a ait bir minibüs, ön taraftan yanmaya başladı. Şoför aracı hemen sağa çekerken, yolcular ve kendisi araçtan indi.

Kısa sürede alev tüm minibüsü sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanlar şehrin birçok noktasından görünürken, minibüste ara ara patlamalar oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında zarar gören olmazken, minibüsten geriye demir yığını kaldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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