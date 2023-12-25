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Önce tartıştığı ablasını öldürdü, sonra intihar etti!

Önce tartıştığı ablasını öldürdü, sonra intihar etti!

Mersin'in Toroslar ilçesinde tartıştığı ablasını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

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Çopurlu Mahallesi'nde Önder Deligöz (45) dün "tapu anlaşmazlığı" nedeniyle tartıştığı ablası Dudu Uslu'ya (50) tabancayla ateş etti.

Deligöz, daha sonra aynı silahla kendisini de vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, abla ve kardeşinin öldüğünü belirledi.

Deligöz ve Uslu'nun cenazeleri, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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