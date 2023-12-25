Türk SİHA'ları PKK/YPG’nin çimento ve elektrik tesisini vurdu 6'dan fazla hedef böyle yerle bir edildi
Türk SİHA’ları, Suriye’nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki çimento ve elektrik tesisi olan 6’dan fazla hedefi vurdu.Abone ol
ABD'nin geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK-YPG ile Haseke’de tatbikat yapmasına Türkiye, SİHA'larla operasyon düzenleyerek net mesaj verdi.
Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın üs bölgelerine saldırılarının ardından bölgeye hava harekatları düzenlenmeye başladı.
Hava harekatları çerçevesinde SİHA'lar terör örgütünün Kamışlı'daki çimento ve elektrik tesisinin de bulunduğu 6'dan fazla tesisi hedef vurdu.
Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi.