Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, teknik direktör konusunda görüştükleri isimler olduğunu belirterek, "Bunu yakın zamanda bizlerden duyacaksınız." dedi.

Abone ol

Turkuvaz Medya Grubu tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılan Arat, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Hasan Arat, teknik direktör arayışlarının devam ettiğini belirterek, "Bizim kendi ifademiz olmadan ortaya çıkan isimlerin konuşulmasına çok itibar etmemek lazım. Haklı olarak medya birçok alternatifi konuşuyor. Bizim görüştüğümüz hocalar var. Bunlar çok kısa zamanda açıklanacaktır. Bu bilgiyi direkt bizim medya kanallarımızdan duymanızı tavsiye ediyorum. Çok yakındır. Bunu yakın zamanda bizlerden duyacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Yollarını ayırdıkları teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'ın önemli bir değeri olduğunu aktaran Arat, "Rıza hocamız bizim kıymetlimizdir. Beşiktaş'ın efsane ve unutulmaz kaptanıdır. Rıza hocamın bizim gönlümüzde her zaman yeri başkadır. Beşiktaş camiası Rıza hocayı tartışmaz. Dolayısıyla o profesyonel bir ayrılıktır. Bizim ayrılığımızın gönülde olması mümkün değildir. Beşiktaş'ın en önemli değerlerinden biridir. O yüzden bunu geçici bir ayrılık olarak değerlendirmekte fayda var." ifadelerini kullandı.