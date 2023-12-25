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4 çocuğunun annesini vurarak öldürdü!

4 çocuğunun annesini vurarak öldürdü!

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

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Küçük Kayaş Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Mikail B. ile eşi Sultan B. henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mikail B, eşini tabancayla vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, Mikail B'yi gözaltına aldı. Sultan B'nin cenazesi Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Çiftin 4 çocukları olduğu öğrenildi.

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