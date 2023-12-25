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Esenyurt tekel bayi saldırısının cezası belli oldu

Esenyurt tekel bayi saldırısının cezası belli oldu

Esenyurt’ta bulunan tekel bayisine silahlı baskında 2 kişinin ölmesiyle sonuçlanan olayın iddianamesi hazırlandı. Savcılık olaya karışan 4 kişi hakkında 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin ölümüne neden olan tekel bayi baskınındaki 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık, şahıslar hakkında iddianamesini hazırladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen’e yönelik 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır’a karşı 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası, Yusuf Erzen’ yönelik ise, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 3 kişiye karşı 'Silahla birden fazla kişi tarafından tehdit' suçlarından 11’er yıl 9’ar aya kadar hapis cezası istendi.

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