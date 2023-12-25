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2 yaşındaki bebeği istismar edip öldürdü! Cezası belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
2 yaşındaki bebeği istismar edip öldürdü! Cezası belli oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 yaşındaki Nisanur Ö.'ye cinsel istismarda bulunduktan sonra ölümüne sebep olan 25 yaşındaki Furkan Sevinç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay geçen 19 Mayıs'ta ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Meryem Ö.'nün evine misafirliğe gelen Furkan Sevinç, geceyi birlikte geçirdi. Meryem Ö., yanına 8 yaşındaki kızını da alarak ertesi gün markete gitti.

Hastaneye götürdü 'dayısıyım' dedi

iddialara göre Furkan Sevinç., evde bulunan 2 yaşındaki Nisanur Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. Bayılan bebeği yürüyerek hastaneye götüren Sevinç, bebeğin dayısı olduğunu söyleyip bayılarak nöbet geçirdiğini öne sürdü.

Hayatını kaybeden bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı muayenesinde anlaşılınca olayla ilgili anne Meryem Ö. ile Furkan Sevinç tutuklandı.

Dosyadaki gizlilik kararı sebebiyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmada tutuklu sanık Furkan Sevinç 'çocuğa yada beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, '12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıl ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraat kararı verildi.

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