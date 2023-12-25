BIST 7.341
DOLAR 29,25
EURO 32,10
ALTIN 1.931,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da hastane yangınıyla ilgili 2 çocuk gözaltına alındı!

Adana'da hastane yangınıyla ilgili 2 çocuk gözaltına alındı!

Adana Valiliği, 19 Aralık ve 22 Aralık'ta kentteki 2 eski hastane binasında çıkan yangınlarda arşiv malzemelerinin zarar görmediğini, soruşturma kapsamında 2 çocuğun gözaltına alındığını bildirdi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, 19 Aralık'ta eski Adana Devlet Hastanesinde, 22 Aralıkta da eski Göğüs Hastalıkları Hastanesinin giriş katında yangın çıktığı anımsatıldı.

Eski Adana Devlet Hastanesindeki yangının, 6 Şubat'taki depremlerde yardım olarak gelen ve kullanılmayacak durumdaki malzemelerin bulunduğu alanda çıktığı bilgisi verilen açıklamada, söz konusu alanda İl Sağlık Müdürlüğüne ait arşiv belgesi bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, eski Göğüs Hastalıkları Hastanesindeki yangında da eski hasta dosyaları dışında arşiv malzemelerinin zarar görmediği belirtilerek, "Eski Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çıkan yangınla ilgili güvenlik kayıtlarının incelemesi neticesinde 12 ve 15 yaşlarında iki kız çocuğu emniyet birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı her iki yangınla ilgili adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Özgür Özel'den 'cenazede protesto' açıklaması! AK Partili kişiler olacaklar için uyarmıştı...
Özgür Özel'den 'cenazede protesto' açıklaması! AK Partili kişiler olacaklar için uyarmıştı...
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı terörist Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı terörist Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
Şehitlerin ardından Meclis'te alkış krizi! Tek lider Recep Tayyip Erdoğan deyince...
Şehitlerin ardından Meclis'te alkış krizi! Tek lider Recep Tayyip Erdoğan deyince...
Japonya'dan PKK'yı ve eylemlerine kınama!
Japonya'dan PKK'yı ve eylemlerine kınama!
Leyla Alaton'un Hafize Gaye Erkan'la ilgili yıllar önceki paylaşımı gündem oldu
Leyla Alaton'un Hafize Gaye Erkan'la ilgili yıllar önceki paylaşımı gündem oldu
Ayşen Gruda'nın ölen kızı hakkında olay iddia! Hastalığını sakladı mı?
Ayşen Gruda'nın ölen kızı hakkında olay iddia! Hastalığını sakladı mı?
Doğu Karadeniz'de kar yağışı nedeniyle 367 köy yolu ulaşıma kapandı!
Doğu Karadeniz'de kar yağışı nedeniyle 367 köy yolu ulaşıma kapandı!
TÜİK açıkladı! En yüksek kazanç getiren sektör ve meslekler
TÜİK açıkladı! En yüksek kazanç getiren sektör ve meslekler
Aston Villa fırsat tepti İnter tam gaz Kenan Karaman ile Juventus kazandı
Aston Villa fırsat tepti İnter tam gaz Kenan Karaman ile Juventus kazandı
AK Parti ve MHP'nin kendi adaylarıyla yarışacağı illerden bazıları belli oldu
AK Parti ve MHP'nin kendi adaylarıyla yarışacağı illerden bazıları belli oldu
CHP asgari ücretin bakın ne kadar olmasını istedi
CHP asgari ücretin bakın ne kadar olmasını istedi