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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

AK Parti ve MHP'nin kendi adaylarıyla yarışacağı illerden bazıları belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti ve MHP'nin kendi adaylarıyla yarışacağı illerden bazıları belli oldu

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliğinde 30 büyükşehir, 29 ilde iş birliği tamamlandı. İddialara göre, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı’da partilerin ayrı ayrı belediye başkan adayı çıkaracağı kulislerde konuşuluyor.

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Yerel seçimlere yönelik AK Parti ve MHP heyetlerinin çalışması tamamlandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki partinin ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması, geri kalan 29 il merkezinde iş birliği yapılmasının kararlaştırıldığını açıklamıştı.

İddialara göre, bazı illerde Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı’da partilerin ayrı ayrı belediye başkan adaylarını çıkaracağı öğrenilirken, Sinop, Yozgat ve Çorum AK Parti desteklenmesi beklenirken, Osmaniye, Erzincan, Bartın ise MHP’nin destekleneceği belirtildi.

Öte yandan, Bilecik’in Söğüt ilçesinde MHP’nin adayı, Bitlis’in Ahlat ilçesinde ise AK Parti adayı desteklenecek.

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